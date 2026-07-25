Кремль назвал Казахстан одним из ведущих стратегических партнёров России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Казахстан не просто стратегический партнёром Москвы, но и одним из её ведущих партнёров среди стран СНГ. Об этом он заявил в комментарии «Известиям».

«Казахстан — это, во-первых, крупнейшая экономика в Средней Азии, это один из наших ведущих партнёров на пространстве СНГ, наш стратегический партнёр», — объяснил представитель Кремля.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин и лидер Казахстана проведут встречу. Переговоры состоятся в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске. Путин уже прилетел в город.