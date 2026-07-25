Путин прилетел в Омск
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Президент России Владимир Путин прибыл в Омск после визита в Иркутск и посещения авиационного завода. Здесь глава государства вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Главной темой встречи станет формирование глобальной логистической экосистемы и поиск новых направлений российско-казахстанского взаимодействия. Проведение форума 25 июля ранее подтвердили в Кремле.
Перед пленарным заседанием Путин и Токаев проведут отдельные переговоры. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и дальнейшее развитие совместных проектов.
В работе форума примут участие 650 человек — представители органов власти, регионов, бизнеса и научного сообщества России и Казахстана. Российскую сторону представят 483 участника, казахстанскую — 167. В Омск также приехали руководители 19 российских субъектов и семи административных единиц соседней республики.
Днём ранее Путин посетил Иркутский авиационный завод и осмотрел первый серийный пассажирский самолёт МС-21. Вместе с российским лидером туда приехали глава региона Игорь Кобзев, руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и гендиректор предприятия Андрей Сойнов. Президенту там впервые показали модернизированный самолёт Як-130М.
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