Путин прилетел в Омск

Президент России Владимир Путин прибыл в Омск после визита в Иркутск и посещения авиационного завода. Здесь глава государства вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Главной темой встречи станет формирование глобальной логистической экосистемы и поиск новых направлений российско-казахстанского взаимодействия. Проведение форума 25 июля ранее подтвердили в Кремле.

Перед пленарным заседанием Путин и Токаев проведут отдельные переговоры. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и дальнейшее развитие совместных проектов.

В работе форума примут участие 650 человек — представители органов власти, регионов, бизнеса и научного сообщества России и Казахстана. Российскую сторону представят 483 участника, казахстанскую — 167. В Омск также приехали руководители 19 российских субъектов и семи административных единиц соседней республики.