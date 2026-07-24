Путину впервые показали модернизированный самолёт Як-130М

Президенту РФ Владимиру Путину впервые представили модернизированный учебно-боевой самолёт Як-130М. О показе опытной машины сообщила Объединённая авиастроительная корпорация в своём телеграм-канале.

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Новая версия получила современные бортовые комплексы, которые расширяют её боевые возможности. Самолёт способен обнаруживать и поражать наземные и воздушные цели независимо от времени суток и погодных условий.

«Як-130М оснащён новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективный лёгкий боевой самолёт», — рассказали в ОАК.

В число потенциальных целей машины входят тяжёлые беспилотники. О ходе испытаний президенту доложил лётчик-испытатель компании «Яковлев» Александр Гуськов.

Напомним, что Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод и осмотрел первый серийный пассажирский самолёт МС-21, поднявшись в кабину лайнера. Лётчики-испытатели Александр Гуськов и Сергей Михайлюк рассказали президенту о подготовке воздушного судна к первому полёту.