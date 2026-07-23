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23 июля, 11:02

Минобороны подтвердило падение учебно-боевого самолёта в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abitaev.art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / abitaev.art

Минобороны РФ подтвердило сообщения о падении учебно-боевого самолёта в Московской области. В ведомстве отметили, что лётчик смог катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

«23 июля сего года в Московской области при выполнении взлёта потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет», — заявили в Минобороны.

Там добавили, что самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировано. Полёт выполнялся без боекомплекта.

Предварительной причиной ЧП назвала техническая неисправность авиатехники.

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Никита Никонов
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