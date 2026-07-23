Военный самолёт упал в Одинцовском районе, лётчик катапультировался

Экипаж жив, полёт был учебным: МО РФ раскрыло детали крушения ТУ-22М3 на берегу Ангары

Экипаж жив, полёт был учебным: МО РФ раскрыло детали крушения ТУ-22М3 на берегу Ангары

Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в Ленинградской области. Пилот погиб. Воздушное судно совершило аварийную посадку в Волосовском районе.

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