Военный самолёт упал в Одинцовском районе, лётчик катапультировался
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Военный истребитель потерпел крушение на территории Одинцовского городского округа. Лётчик воздушного судна успел катапультироваться, сообщили источники газеты «Известия».
Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в Ленинградской области. Пилот погиб. Воздушное судно совершило аварийную посадку в Волосовском районе.
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