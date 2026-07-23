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23 июля, 10:12

Военный самолёт упал в Одинцовском районе, лётчик катапультировался

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Военный истребитель потерпел крушение на территории Одинцовского городского округа. Лётчик воздушного судна успел катапультироваться, сообщили источники газеты «Известия».

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Оксана Попова
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