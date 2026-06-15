Экипаж жив, полёт был учебным: МО РФ раскрыло детали крушения ТУ-22М3 на берегу Ангары

Самолёт Ту-22M3, потерпевший крушение в Иркутской области, упал при заходе на посадку во время учебно-тренировочного полёта, сообщило Минобороны РФ. Экипаж жив.

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью лётчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолёт выполнял полёт без боекомплекта», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 разбился в районе города Свирск в Иркутской области. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателей. Борт упал у берегов реки Ангара.