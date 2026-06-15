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15 июня, 13:28

Момент крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

Появилось видео крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. На кадрах самолёт теряет управление и с большой высоты падает в лес недалеко от берега Ангары.

Видео © Telegram/SHOT

По информации SHOT, бомбардировщик летел без боекомплекта. Ранее называлась версия с отказом двигателей, однако официальных деталей происшествия пока нет.

На борту, по предварительным данным, находились четыре члена экипажа: командир, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор. Сообщалось, что лётчики успели катапультироваться. Очевидцы рассказывали, что видели пилотов, спускавшихся на парашютах.

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Обложка © Telegram/SHOT

Николь Вербер
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