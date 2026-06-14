Военный самолёт потерпел крушение в штате Вашингтон, вызвав лесной пожар
Военный самолёт потерпел крушение в округе Якима американского штата Вашингтон. После падения воздушного судна в районе происшествия начался лесной пожар, сообщает местное отделение Fox News.
Военный самолёт потерпел крушение в штате Вашингтон. Видео © Х / Thenewarea51
По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. Его доставили в больницу, информации о состоянии военнослужащего пока нет.
Крушение произошло неподалеку от озера Римрок. Из-за возникшего возгорания спасатели эвакуировали находившихся в районе отдыхающих.
На месте работают экстренные службы и пожарные расчеты. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
Ранее самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке в Анталье врезался в вышку связи. Лайнер вылетел из Стамбула вечером и уже при заходе на посадку снёс конструкцию. В салоне выпали кислородные маски, а одна из панелей внутри разбилась.
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Обложка © Х / Thenewarea51