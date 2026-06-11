Самолёт Turkish Airlines снёс вышку связи при посадке в аэропорту Антальи

Самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке в Анталье врезался в вышку связи. Об этом рассказали «Осторожно, новости» пассажиры рейса TK2430.

Самолёт Turkish Airlines врезался в вышку связи при посадке в аэропорту Антальи. Видео © Telegram /Осторожно, новости

Лайнер вылетел из Стамбула сегодня вечером и уже при заходе на посадку снёс конструкцию. В салоне выпали кислородные маски, а одна из панелей внутри разбилась.

По словам россиян, находившихся на борту, физически никто не пострадал. Однако у людей, сидевших ближе всего к месту удара, случился нервный срыв.

Ранее самолёт «Уральских авиалиний», который должен был лететь из Челябинска в Анталью, экстренно сел в Сочи. Причина — одной из пассажирок внезапно стало плохо. Бортпроводники пытались помочь женщине прямо на месте, но этого оказалось мало — её всё равно пришлось госпитализировать. Как только лайнер приземлился, пассажирку передали бригаде скорой. Что именно с ней случилось, в компании не уточнили.