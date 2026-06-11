Рейс Челябинск — Анталья сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажирки

Самолёт «Уральских авиалиний», летевший из Челябинска в Анталью, сел в Сочи из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Бортпроводники оказали помощь на борту. Однако женщине всё равно потребовалась госпитализация. После посадки её передали бригаде скорой. Характер недомогания не раскрывается.

Воздушное судно было готово вылететь дальше по маршруту. Но в аэропорту в тот момент действовали ограничения на взлёт и посадку. Из-за этого лайнер задержали в Сочи больше чем на семь часов.

Сложившаяся ситуация отразилась на других рейсах, следовавших в Анталью и обратно 11 и 12 июня.