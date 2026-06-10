Опубликован момент жёсткой посадки самолёта АН-2 в Краснодарском крае

Самолёт АН-2 с бортовым номером RA-01145 совершил жёсткую посадку в Славянском районе Краснодарского края из-за технической неисправности. Воздушное судно оказалось на обочине дороги в районе станицы Калининской. Об этом пишет SHOT.

Жёсткая посадка АН-2. Видео © Telegram / Кубанский Монитор

Пилот попытался посадить самолёт на автомобильную дорогу, однако выполнить манёвр в полном объёме не удалось. Машина получила повреждения при контакте с землёй. Очевидцы сообщают, что сразу после остановки они подошли к кабине и помогли лётчику выбраться. Он получил ушибы и ссадины, госпитализация не потребовалась.

Следственные органы на транспорте организовали процессуальную проверку. Предварительно установлено, что Ан-2 выполнял сельскохозяйственные работы и 6 июня совершил вынужденную посадку в районе воздушного пункта базирования в станице Калининской. После инцидента самолёт был обнаружен с механическими повреждениями на обочине дороги.

Ранее в Доминиканской Республике потерпел крушение частный самолёт с американским номером. Авиакатастрофа произошла 7 июня неподалёку от города Ла-Романа на южном побережье страны. Авария произошла во время попытки экстренной посадки в аэропорту Ла-Романы. При приземлении самолёт взорвался. Пилот запросил аварийную посадку из-за технической неисправности, находясь примерно в 16 морских милях от аэропорта.