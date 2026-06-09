Два американских самолёта-заправщика курсируют над Персидским заливом

Два стратегических самолёта-заправщика США курсируют над нейтральными водами Персидского залива недалеко от воздушного пространства Ирана. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, пишет ТАСС.

«Два самолёта Boeing KC-46A Pegasus, вылетевших из Тель-Авива, в настоящее время курсируют над нейтральными водами Персидского залива невдалеке от границы воздушного пространства Ирана», — сказал собеседник агентства.

Источник также отметил, что ещё один аналогичный самолёт находится в небе у западного побережья Персидского залива. Других подробностей о целях полётов он не привёл.

Ранее сообщалось, что США и Иран могут в ближайшее время прийти к соглашению по урегулированию ситуации. Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что у сторон есть хорошие шансы заключить сделку в течение двух-трёх дней. Он также отметил, что при благоприятном развитии событий договорённость можно было бы оформить быстрее. Республиканец добавил, что не видит серьёзных препятствий для подписания «сильной и мощной сделки».