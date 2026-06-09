Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолёт над Ормузским проливом
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. По словам американского лидера, Вашингтон должен ответить на этот инцидент.
Трамп написал в своих соцсетях, что получил информацию от армии США. Вертолёт выполнял патрульный полёт, когда был поражён иранской стороной. На борту находились два пилота. Оба, как утверждает президент США, спасены, находятся в безопасности и не получили ранений.
Несмотря на это, Трамп заявил, что Соединённые Штаты считают произошедшее нападением и должны отреагировать.
Между тем сам Трамп ранее говорил о шансах на быструю сделку с Ираном. По словам президента США, Вашингтон и Тегеран могут выйти на соглашение уже в ближайшие два-три дня. Американский лидер заявил, что не видит серьёзных препятствий для «сильной и мощной сделки», а при хорошем раскладе, по его словам, такие договорённости вообще можно было бы оформить «за час».
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