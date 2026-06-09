Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолёт над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. По словам американского лидера, Вашингтон должен ответить на этот инцидент.

Трамп написал в своих соцсетях, что получил информацию от армии США. Вертолёт выполнял патрульный полёт, когда был поражён иранской стороной. На борту находились два пилота. Оба, как утверждает президент США, спасены, находятся в безопасности и не получили ранений.

Несмотря на это, Трамп заявил, что Соединённые Штаты считают произошедшее нападением и должны отреагировать.

Между тем сам Трамп ранее говорил о шансах на быструю сделку с Ираном. По словам президента США, Вашингтон и Тегеран могут выйти на соглашение уже в ближайшие два-три дня. Американский лидер заявил, что не видит серьёзных препятствий для «сильной и мощной сделки», а при хорошем раскладе, по его словам, такие договорённости вообще можно было бы оформить «за час».