«Возражал, но отступил»: Нетаньяху подчинился Трампу по Ирану

Биньямин Нетаньяху поддержал просьбу Дональда Трампа и отложил ответные удары по Ирану. Премьер-министр Израиля дал Вашингтону время на завершение переговоров с Тегераном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Нетаньяху возражал, но в итоге <…> согласился отступиться», — заявил порталу американский чиновник.

Собеседник издания добавил, что беседа лидеров прошла в более спокойном тоне. На прошлой неделе их диалог носил напряжённый характер, когда американский президент обматерил израильского премьера.

Американский чиновник пояснил, что президент США выиграл дополнительное время для дипломатических усилий. Трамп уверенно заявляет о близости к заключению сделки с Ираном. Собеседник Axios не ожидает израильских ударов в ближайшее время.