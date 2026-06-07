«Этого достаточно»: Трамп отреагировал на пуск иранских ракет по Израилю

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетный пуск Ирана по Израилю. Американский лидер призвал Тегеран прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Его слова передал журналист Fox News Трей Йингст.

«Что я бы посоветовал Ирану: вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Вернитесь за стол переговоров и заключите сделку», — заявил Трамп, указав, что недоволен возобновлением ударов.

7 июня армия обороны Израиля зафиксировала два ракетных обстрела со стороны Ирана. Воздушная тревога прозвучала в ряде районов на севере страны. По данным ЦАХАЛ, после первого запуска силы ПВО начали перехват целей. Спустя примерно 15 минут последовал второй залп. Воздушные цели были отбиты.