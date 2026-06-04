«Только импичмент»: Почему резолюция Конгресса США не остановит Трампа в войне с Ираном

Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. «За» проголосовали 215 членов Палаты представителей, «против» — 208. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «Ридусом» отметил, что остановить войну с Ираном может либо сам глава Белого дома, либо его отставка.

По его словам, прохождение резолюции в контролируемом республиканцами Конгрессе — важный знак. Вероятно, её примет и Сенат. Однако дальше начинается «серая зона»: как главнокомандующий Трамп вправе продолжать боевые действия, если сочтёт Иран угрозой для США. К тому же он может заявить, что полноценной войны нет — лишь блокада портов, которая по американским законам как раз и является актом войны.

«Возобновление боевых действий возможно, и для их прекращения может понадобиться радикальный и почти невозможный шаг – импичмент Трампа», – заявил Дробницкий.

Он добавил, что текущее перемирие в Ливане шатко и может рухнуть в любой момент. Ни Израиль, ни «Хезболлах» не утратили боеспособности, поэтому устойчивого мира между США и Ираном ждать не приходится.

Аналитики, тем не менее, предполагают, что США вновь нанесут удар по Ирану — скорее всего, сразу после окончания ЧМ по футболу. То, что Вашингтон в одностороннем порядке прервал диалог, говорит, по их мнению, о прозрении Тегерана: там осознали, что американский президент лишь тянул время, водя их за нос разговорами о перемирии.