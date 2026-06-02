Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 07:34

США снова нападут на Иран сразу после ЧМ по футболу, заявил востоковед

Обложка © GigaChat / Life.ru

Новый раунд войны на Ближнем Востоке может начаться сразу после окончания Чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил преподаватель РУДН, востоковед Фархад Ибрагимов, комментируя прекращение переговорного процесса между США и Ираном.

По его словам, Тегеран окончательно перестала доверять Вашингтону. Прекращение диалога в одностороннем порядке, вероятно, означает, что в ИРИ осознали желание президента США Дональда Трампа «водить иранцев за нос», затягивая разговоры о перемирии.

«Американцы будут воевать. Я думаю, что начнутся интенсивные бои в июле после [празднования] 250-летия Америки и после завершения чемпионата мира по футболу», — спрогнозировал политолог в беседе с URA.ru.

Напомним, ранее Иран остановил «обмен посланиями» с США из-за вторжения Израиля в Ливан. Тем временем Дональд Трамп заявил, что готов сохранить блокаду при прекращении переговоров с ИРИ. Однако он ожидает договорённости с Ираном уже на следующей неделе.

