Новый раунд войны на Ближнем Востоке может начаться сразу после окончания Чемпионата мира по футболу 2026 года, заявил преподаватель РУДН, востоковед Фархад Ибрагимов, комментируя прекращение переговорного процесса между США и Ираном.

По его словам, Тегеран окончательно перестала доверять Вашингтону. Прекращение диалога в одностороннем порядке, вероятно, означает, что в ИРИ осознали желание президента США Дональда Трампа «водить иранцев за нос», затягивая разговоры о перемирии.

«Американцы будут воевать. Я думаю, что начнутся интенсивные бои в июле после [празднования] 250-летия Америки и после завершения чемпионата мира по футболу», — спрогнозировал политолог в беседе с URA.ru.