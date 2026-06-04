«Вынуждены считаться»: США проиграли Ирану битву за главную нефтяную артерию планеты

США оказались в стратегическом тупике. Классическая морская империя, веками диктовавшая свои правила на глобальных торговых путях, проиграла битву за Ормузский пролив — главную энергетическую артерию, через которую проходят значительные объёмы нефти и газа. Контроль над этой узкой горловиной фактически перешёл к Ирану, и Вашингтону теперь остаётся только считаться с этим. Об этом заявил в комментарии RuNews24.ru политолог Евгений Зленко.

«Вопреки утечкам в западной прессе, иранские источники настаивают, что в плане договора между Вашингтоном и Тегераном последний не взял на себя ровным счётом никаких обязательств по ядерной сделке, о которой говорит (президент США Дональд) Трамп — ни передачи накопленных запасов, ни демонтажа оборудования, ни даже формального отказа от создания ядерного оружия», — отметил Зленко.

По его словам, стороны зафиксировали совершенно иное: разблокировку иранских активов, восстановление судоходства через пролив под контролем Ирана и временное снятие санкций с нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей на весь период диалога. Для США такой сценарий — по сути документальное подтверждение их ухода с Ближнего Востока.

Эксперт добавил, что говорить о согласии Израиля на такой расклад пока рано. Оттуда поступают жёсткие сигналы: руководство страны готово продолжать противостояние с Ираном даже в одиночку, без участия американских военных. Однако ключевой вопрос в том, хватит ли у Израиля ресурсов на долгую конфронтацию с учётом стратегической глубины Ирана.

Ранее Тегеран заявил, что удары по американским объектам на Ближнем Востоке — это возмездие за атаки на иранские системы ПВО в минувший уик-энд. В иранской столице подчеркнули, что это ответ на «вопиющую агрессию» со стороны США. Таким образом, стороны продолжают наносить взаимные удары, объясняя их «ответными действиями».