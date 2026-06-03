Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и авиабазе

Иран нанёс удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и по американской авиабазе в одной ближневосточной стране. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), не уточнив название второго государства. Однако ранее о работе ПВО заявили в Минобороны Кувейта.

По данным КСИР, действия стали реакцией на «вопиющую агрессию» США и американские удары по острову Кешм.

В КСИР подчеркнули, что дальнейшие действия США против Ирана будут встречать «сокрушительный и решительный ответ».

Также в заявлении утверждается об атаке связанного с США судна в ответ на удар по нефтяному танкеру вблизи Ормузского пролива.

Напомним, ранее американское военное командование сообщило об ударах по системам противовоздушной обороны на территории Ирана и на острове Кешм, который расположен в Ормузе. По данным CENTCOM, американские истребители вывели из строя систему противовоздушной обороны Ирана, наземный пункт управления и два ударных беспилотника.