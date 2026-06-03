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Регион
3 июня, 00:09

Военные США поразили ракетой танкер, направлявшийся в иранскому острову

Незагруженный нефтяной танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны подбили ракетой американские военные в Персидском заливе. Судно направлялось к иранскому острову Харк, когда его атаковали США. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке — CENTCOM.

«2 июня американские войска обезвредили незагруженный нефтяной танкер, пытавшийся пройти в иранский порт в Персидском заливе», говорится в сообщении.

Ракетный удар США по танкеру в Персидском заливе. Видео © X / CENTCOM

Командование отметило, что экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения. Моряки не выполнили требования американских военных в течение 24 часов. Представители ведомства уточнили, что американский летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению танкера. Удар обездвижил судно и не позволил ему достичь берегов Ирана.

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Ранее американское военное командование рассказало о новых ударах по системам ПВО на территории Ирана и на острове Кешм в районе Ормузского пролива. В Центральном командовании назвали эту операцию ответом на уничтожение американского беспилотника MQ-1.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Лия Мурадьян
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