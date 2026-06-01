Четверо американских солдат пострадали при атаке Ирана на базу в Кувейте

Иран нанес удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, в результате которого пострадали американские военнослужащие и гражданский персонал. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, ранения получили четверо военнослужащих США и трое гражданских сотрудников. После оказания медицинской помощи все пострадавшие вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в результате падения фрагментов ракеты на территорию авиабазы был уничтожен американский беспилотник MQ-9 Reaper, ещё один получил серьезные повреждения. Официальные подтверждения ущерба со стороны Пентагона на данный момент не приводились.