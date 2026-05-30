30 мая, 09:20

Иранская ракета поразила два ударных дрона США в Кувейте

Обложка © Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt

Падение фрагментов иранской баллистической ракеты на авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте уничтожило один американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper стоимостью 30 миллионов долларов и нанесло тяжёлые повреждения второму такому аппарату. Как передаёт агентство Bloomberg, об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Ракету Fateh-110 удалось перехватить кувейтским расчётам ПВО, однако её обломки, разлетевшись при взрыве, поразили территорию американской базы. Bloomberg уточняет, что в довершение к разбитой технике пострадали ещё пять человек — они получили ранения.

Всего с начала эскалации, по данным агентства, Тегеран выпустил уже более 1850 баллистических ракет. Пентагон же обнародовал собственную сводку по операции «Эпическая ярость» против Ирана: там сообщают о 14 погибших и 409 раненых среди американских военных.

NBC: США заподозрили Иран в ударе по F-15E из китайского ПЗРК
Ранее сообщалось, что соглашение между США и Ираном находится на финальных этапах утверждения в Тегеране, однако окончательного решения по документу пока нет. По данным Fars, одним из главных условий Ирана стала немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов.

Вероника Бакумченко
