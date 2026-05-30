30 мая, 08:52

NBC: США заподозрили Иран в ударе по F-15E из китайского ПЗРК

Обложка © ТАСС / Ofer Zidon / Stocktrek Images/ТА

Уничтоженный в апреле на территории Ирана американский истребитель F-15E Strike Eagle, по предварительной версии, сбили из китайского переносного зенитно-ракетного комплекса. Как передаёт телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники, официальное расследование продолжается, поэтому окончательных выводов пока не сделано.

Те же источники признаются, что не могут с уверенностью утверждать, попал ли этот ПЗРК в распоряжение Тегерана уже после эскалации противостояния с Соединёнными Штатами и Израилем или же был приобретён задолго до неё.

Также сообщается, что китайское посольство в Вашингтоне уже выступило с резкой отповедью, назвав намёки на военные поставки после начала боевых действий беспочвенной клеветой и отвергнув все подобные обвинения.

Напомним, иранские военные отчитались об уничтожении американского истребителя пятого поколения, который был сбит средствами ПВО и потерпел крушение в центральной части страны. На борту потерпевшего крушение судна находились два человека. Данные об их судьбе крайне противоречивы.

Вероника Бакумченко
