Трамп несколько часов кричал на помощников из-за сбитого истребителя в Иране

Американский лидер Дональд Трамп на протяжении нескольких часов кричал на помощников после новостей о том, что Иран сбил истребитель F-15, а его пилоты пропали. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Это было в пятницу днём в почти пустом Западном крыле, вскоре после того, как президент узнал, что в Иране был сбит американский самолёт, а двое лётчиков пропали без вести. Трамп часами кричал на своих помощников. «Европейцы не помогают», — повторял он снова и снова», — говорится в статье.

Как отмечает издание, Трамп опасался повторения инцидента с захватом заложников 1979 года, когда иранские студенты удерживали американских дипломатов в Тегеране. На этом фоне он требовал немедленной организации поисково-спасательной операции для экипажа F-15E.

Кроме того, несмотря на то, что помощники получали сводки в постоянном режиме, они передавали республиканцу лишь самые важные обновления в деле, так как темперамент Трампа мог всё испортить.

Напомним, Дональд Трамп вскоре после эвакуации второго лётчика, заявил, что иранцам «повезло» сбить истребитель F-15 из ПЗРК. В то же время поиски второго лётчика могли сорваться из-за его религиозности. После приземления офицер передал короткое сообщение по радиосвязи. В эфире прозвучали слова: «Да пребудет с нами сила Господня». Это вызвало замешательство среди военных. Хозяин Белого дома отметил, что подобное мог бы сказать мусульманин.