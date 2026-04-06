Трамп: Поиски второго лётчика F-15 могли сорваться из-за его религиозности

Иранским вооружённым силам «повезло» сбить американский истребитель F-15 из ПЗРК. Об этом Axios заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, поиски второго лётчика могли сорваться из-за его религиозности.

По словам главы государства, самолёт был сбит с применением ПЗРК. Республиканец отметил, что иранским военным в этой ситуации «повезло». После катапультирования одного из офицеров была развёрнута поисково-спасательная операция, к которой привлекли около 200 военнослужащих сил специального назначения.

Американский лидер рассказал, что после приземления офицер передал короткое сообщение по радиосвязи. В эфире прозвучали слова: «Да пребудет с нами сила Господня». Впоследствии представитель Министерства обороны США подтвердил, что именно такая формулировка была зафиксирована во время сеанса связи. Эта фраза вызвала замешательство у участников операции.

«То, что он сказал по рации, звучало так, будто это сказал бы мусульманин», — отметил Трамп. Позднее знакомые офицера пояснили, что он глубоко религиозен.

Как сообщил представитель Пентагона, на начальном этапе у военных не было полной уверенности в судьбе пилота. Тем не менее поиски продолжались, и вскоре удалось установить его местонахождение. Офицер укрылся в расщелине скалы. Его обнаружили с помощью «современных технологий». Спасательная группа сумела вывести офицера днём, несмотря на интенсивный огонь со стороны иранских сил.

Ранее Иран заявил об уничтожении ещё одного транспортного американского самолёта C-130, участвовавшего в операции по спасению второго пилота из сбитого истребителя F-15E. До этого Дональд Трамп сообщил о спасении второго лётчика, который был эвакуирован и уже находился в безопасности.