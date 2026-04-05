Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 08:34

Военные Ирана и США вступили в бой в ходе спасения американского пилота — видео

Кадры боя при эвакуации пилота США в Иране. Видео © X / HormuzLetter

В Интернете распространились кадры, на которых, как утверждается, запечатлён вооружённый конфликт между иранскими военными и американской группой в ходе операции по эвакуации пилота.

Американские военные могли высадиться на территории Ирана для поиска и спасения второго члена экипажа сбитого истребителя F-15. Операция проходила в юго-западной части страны и сопровождалась интенсивной стрельбой. В столкновении, по данным источника, участвовали силы Корпуса стражей исламской революции и американская поисковая группа.

На опубликованных кадрах слышны звуки выстрелов, а также зафиксирован момент взрыва. Утверждается, что в ходе операции применялись различные виды техники, включая бронемашины и авиацию. Информация о деталях инцидента и его последствиях уточняется.

Поиски сбитого американского лётчика спровоцировали ожесточённые бои в Иране

Ранее сообщалось, что Иран мог задействовать современные технологии для обнаружения американского истребителя F-15. Речь может идти о пассивных инфракрасных системах, которые фиксируют объекты за счёт разницы температур.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
