Иран сбил второй самолёт С-130 США, который направили для спасения лётчика F-15

Иран заявил об уничтожении ещё одного транспортного американского самолёта C-130, участвовавшего в операции по спасению второго пилота из сбитого истребителя F-15E. Данное заявление сделал представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари.

«В соответствии с ранее полученной информацией, дополнительные расследования экспертов, присутствовавших на месте, выявили, что в результате яростного священного огня бойцов ислама могучих вооружённых сил были сбиты два транспортных военных самолёта С-130 и два вертолета Black Hawk армии США» — говорится в сообщении.

При этом до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что второй пилот сбитого истребителя F-15E эвакуирован и находится в безопасности. По его словам, в операции участвовали десятки самолётов. Данную операцию он назвал одну из самых смелых поисково-спасательных в истории США.

Напомним, ранее Иран отчитался об уничтожении двух американских вертолётов Black Hawk и военно-транспортного самолёта C-130. Воздушные суда сбили на юге провинции Исфахан — в тот момент, когда США пытались эвакуировать пилота со сбитого ранее самолёта. В Иране также заявили, что Дональд Трамп, объявив об успешной эвакуации лётчика, на самом деле пытался скрыть эти потери.