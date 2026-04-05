Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 07:35

США уничтожили два своих самолёта во время спасательной операции в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Во время проведения спасательной миссии на территории Ирана американским военным пришлось уничтожить два собственных летательных аппарата. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Речь идёт о транспортных воздушных судах, которые задействовали в операции по спасению офицера. Однако покинуть временную посадочную площадку они не смогли.

Чтобы техника не досталась иранской стороне, её было решено ликвидировать на месте.

Американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15
Напомним, американский спецназ в ходе поисковой операции спас второго члена экипажа истребителя F-15, который был сбит над территорией Ирана. Ранее иранские военные отчитались об уничтожении американского истребителя пятого поколения, который был сбит средствами ПВО и потерпел крушение в центральной части страны. На борту потерпевшего крушение судна находились два человека, при этом информация о судьбе первого лётчика оказалась противоречивой. Изначально в КСИР заявили о его гибели, однако позже уточнили: во время поисковой операции его обнаружили живым и задержали.

Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar