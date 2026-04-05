США уничтожили два своих самолёта во время спасательной операции в Иране

Во время проведения спасательной миссии на территории Ирана американским военным пришлось уничтожить два собственных летательных аппарата. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Речь идёт о транспортных воздушных судах, которые задействовали в операции по спасению офицера. Однако покинуть временную посадочную площадку они не смогли.

Чтобы техника не досталась иранской стороне, её было решено ликвидировать на месте.