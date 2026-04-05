США уничтожили два своих самолёта во время спасательной операции в Иране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos
Во время проведения спасательной миссии на территории Ирана американским военным пришлось уничтожить два собственных летательных аппарата. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Речь идёт о транспортных воздушных судах, которые задействовали в операции по спасению офицера. Однако покинуть временную посадочную площадку они не смогли.
Чтобы техника не досталась иранской стороне, её было решено ликвидировать на месте.
Напомним, американский спецназ в ходе поисковой операции спас второго члена экипажа истребителя F-15, который был сбит над территорией Ирана. Ранее иранские военные отчитались об уничтожении американского истребителя пятого поколения, который был сбит средствами ПВО и потерпел крушение в центральной части страны. На борту потерпевшего крушение судна находились два человека, при этом информация о судьбе первого лётчика оказалась противоречивой. Изначально в КСИР заявили о его гибели, однако позже уточнили: во время поисковой операции его обнаружили живым и задержали.
