Тегеран назвал ложью слова Трампа о спасении лётчика сбитого истребителя F-15

Иранские военные заявили о сбитии двух американских вертолётов Black Hawk и военно-транспортного самолёта C-130. Согласно сообщению командования ВС Ирана, переданному агентством Tasnim, эти воздушные суда были уничтожены в южной части провинции Исфахан во время попытки США эвакуировать пилота сбитого самолёта.

Другие источники не предоставили подтверждений этим данным.

По версии Ирана, президент США Дональд Трамп пытался утаить эти факты, когда ранее объявил, что лётчика успешно эвакуировали.

Напомним, ранее Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа, назвав операцию одной из самых дерзких поисково-спасательных миссий в истории США. Остальные детали операции остаются частично засекреченными.