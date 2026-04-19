19 апреля, 02:58

Губернатор Миннесоты обозвал Трампа слабоумным на форуме в Барселоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Американский губернатор-демократ Тим Уолц жёстко раскритиковал президента США Дональда Трампа на форуме в Барселоне. Он назвал американского лидера слабоумным фашистом, который втянул страну в ненужную войну с Ираном.

«Нам нужно называть это, как есть — это фашизм», — заявил губернатор. По словам Уолца, республиканец действует необдуманно — начал военную кампанию без реальной угрозы, чётких целей и плана выхода.

В МИД Ирана исключили отправку обогащённого урана в США

Ранее в Иране назвали требование главы евродипломатии Каи Каллас открыть Ормузский пролив «вершиной лицемерия Европы». Международное право не запрещает Ирану защищать пролив от военной агрессии, а «безусловный транзит» перестал существовать после размещения американских сил в регионе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подчеркнул, что ЕС не имеет морального права требовать соблюдения международного права, учитывая его поддержку военных преступлений США и Израиля.

Виталий Приходько
