19 апреля, 00:17

В МИД Ирана исключили отправку обогащённого урана в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен отправлять обогащённый уран в Соединённые Штаты, и назвал этот вопрос «не подлежащим обсуждению». Его слова приводит иранское гостелевидение.

«Мы не отправим в США никаких обогащённых материалов, этот вопрос не обсуждается», — сказал Хатибзаде.

Он добавил, что на данном этапе между Тегераном и Вашингтоном состоялся «обмен рядом сообщений», однако Соединённые Штаты выдвигают требования, которые иранская сторона считает чрезмерными.

«Верх лицемерия»: В МИД Ирана дали жёсткий ответ на ультиматум Каллас

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах совместно с Ираном добыть обогащённый уран на территории исламской республики и вывезти его в Соединённые Штаты «неторопливыми темпами» с использованием тяжёлой техники. По его словам, операция будет проводиться в спокойном, размеренном режиме. Американский лидер не уточнил, на каких условиях Тегеран согласился на такое сотрудничество.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
