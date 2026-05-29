29 мая, 19:09

Fars: Соглашение США и Ирана находится на финальных этапах утверждения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, сообщает Fars со ссылкой на источники. При этом окончательное решение по документу пока не принято.

Ключевым условием Тегерана называется немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов. До получения этих средств Иран, по данным агентства, не намерен переходить к следующим этапам переговоров. Среди пунктов также указано полное прекращение огня в Ливане с учётом позиции движения «Хезболла».

После выполнения этих условий Тегеран готов обсуждать ядерную программу и снятие санкций. Главным препятствием остаётся вопрос высокообогащённого урана: США требуют вывезти его из Ирана, однако Тегеран с этим не согласен. На фоне переговоров СМИ сообщали об ударах США по иранским объектам. В Вашингтоне заявляли, что действия предпринимались для защиты американских сил.

Al Hadath: Иран готов вывезти высокообогащённый уран в Китай

