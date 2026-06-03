Ни мира, ни войны: Почему США и Ирану выгодно сохранять «подмороженный» конфликт

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что нынешняя фаза противостояния между Вашингтоном и Тегераном устраивает обе стороны. Конфликт остаётся в «подмороженном» состоянии с редкими взаимными ударами.

По словам аналитика, эскалация пока контролируема. Она выгодна американскому президенту Дональду Трампу, который может демонстрировать избирателям свою силу.

«Эскалация пока регулируется. Она выгодна президенту США Дональду Трампу. Американский лидер демонстрирует электорату силу, хотя в реальности его положение шатко», — заявил эксперт в беседе с «Ридусом».

При этом Кошкин отметил, что глава Белого дома пересмотрит иранскую стратегию только в том случае, если поддержанные им политики начнут проигрывать на промежуточных выборах. Пока же его кандидаты побеждают на праймериз в большинстве штатов.

Ирану, в свою очередь, полномасштабная война тоже невыгодна — он не может соперничать с Штатами на равных. Тегеран использует паузу, чтобы укрепить обороноспособность.

«Однако мирный договор в нынешних условиях неприемлем для Ирана, понёсшего чудовищные репутационные потери на первом этапе конфликта», — резюмировал американист.

Тем не менее эксперты считают, что США вновь нападут на Иран. Это может произойти сразу после ЧМ по футболу. По словам специалистов, прекращение диалога в одностороннем порядке означает, что в ИРИ осознали желание президента США Дональда Трампа «водить иранцев за нос», затягивая разговоры о перемирии.