Иран возобновил ракетные атаки по Израилю

Армия обороны Израиля сообщила о двух ракетных обстрелах со стороны Ирана. Воздушная тревога была объявлена в ряде районов северной части страны, включая окрестности Хайфы.

По данным ЦАХАЛ, после первого запуска силы ПВО приступили к перехвату целей. Спустя примерно 15 минут последовал второй залп, также направленный по северу Израиля.

Израильские военные заявили, что все ракеты были перехвачены, их обломки упали в районах Нагарии и Тверии. Жителям некоторых населённых пунктов рекомендовали оставаться в укрытиях до особого распоряжения.

На этом фоне гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников сообщила, что Израиль намерен ответить на ракетный обстрел.

В свою очередь, в Иране предупредили, что в случае новых действий со стороны Израиля последуют ещё более мощные удары. В штабе вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» также потребовали прекратить израильские атаки на юг Ливана и южные пригороды Бейрута.

Ранее в Тегеране заявили о наличии современного вооружения, которое ранее не использовалось в боевых действиях против США и Израиля. Иранский военный источник сообщил, что оно пока не прошло полевых испытаний