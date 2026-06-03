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Регион
3 июня, 19:23

Аракчи: Иран нанесёт удар по Израилю в случае атаки на Бейрут

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Тегеран предупредил, что приведёт свои вооружённые силы в действие, если израильская армия предпримет атаку на ливанскую столицу. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Военные возможности Ирана в этой войне стали очевидны и дали понять, что, если они нападут на Бейрут, Иран ответит решительно», — сказал он.

Аракчи уточнил, что контакты с Америкой не прерывались. По его словам, обе стороны сейчас изучают тексты, которыми обменялись ранее.

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Аракчи пригрозил США «сюрпризами» в случае возобновления войны

Ранее Аракчи заявил, что Тегеран проведёт дополнительные консультации с Москвой по вопросу о возможной передаче обогащённого урана России, поблагодарив российских партнёров за предложение и намерение помочь в решении этой проблемы. Он отметил, что данная тема остаётся одной из самых сложных в ирано-американском диалоге из-за взаимного недоверия, поэтому её детальная проработка отложена до более поздних этапов возможного мирного соглашения. Вопрос уже обсуждался на встречах с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Виталий Приходько
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