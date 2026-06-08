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Регион
7 июня, 23:42

«Я здесь решаю»: Трамп лишил Нетаньяху выбора по Ирану

Трамп: Нетаньяху примет любую сделку США с Ираном без выбора

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Дональд Трамп заявил, что Биньямин Нетаньяху примет любое соглашение между США и Ираном. Американский лидер уверен, что у израильского премьер-министра не останется альтернативы. Об этом президент США сказал в интервью газете Financial Times.

«У него [Нетаньяху] не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он не принимает решений», — заявил Трамп.

Лидер США добавил, что иранские ракетные удары не помешают заключению сделки между Вашингтоном и Тегераном. Трамп также допустил, что Соединённые Штаты рассмотрят вариант проведения рейда спецназа на территорию Ирана.

Президент пояснил, что американские силы способны войти в страну и решить задачи, которые не удалось выполнить военным путём. Другой сценарий предполагает сохранение блокады Ирана. Трамп считает, что экономические ограничения показывают большую эффективность, чем прямые военные действия.

Иран возобновил ракетные атаки по Израилю
Иран возобновил ракетные атаки по Израилю

Ранее американский лидер сообщил о планах убедить Нетаньяху отказаться от ответного удара по Ирану. Трамп немедленно связался с премьер-министром Израиля. Он намеревался повлиять на решение Тель-Авива в текущей ситуации.

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Лия Мурадьян
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