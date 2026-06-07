«Я сейчас позвоню»: Трамп хочет отговорить Нетаньяху отвечать на ракетный обстрел Ирана

Дональд Трамп планирует убедить Биньямина Нетаньяху отказаться от ответного удара по Ирану. Президент США сообщил израильскому телевидению о готовности немедленно связаться с премьер-министром Израиля. Американский лидер намерен повлиять на решение Тель-Авива после ракетного обстрела израильской территории.

«Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не нападал на Иран в ответ», — сказал Трамп 12-му каналу израильского телевидения.

Корме этого Трамп заявил, что США находятся «очень близко к окончательной сделке с Ираном». Американский лидер добавил, что договорённости принесут пользу обеим сторонам. Он подчеркнул, что не хочет срыва переговоров из-за текущей эскалации.

«Надеюсь, Израиль не будет отвечать. Если Биби [Биньямин] нанесёт ответный удар, это будет продолжаться ещё 47 лет или ещё 3000 лет», — приводит слова Трампа журналист Axios Барак Равид.

Напомним, 7 июня армия обороны Израиля сообщила о двух ракетных обстрелах со стороны Ирана. Воздушная тревога прозвучала в нескольких районах на севере страны. По данным ЦАХАЛ, силы ПВО начали перехват целей сразу после первого запуска. Спустя примерно 15 минут последовал второй залп. Системы противовоздушной обороны успешно отразили обе атаки.