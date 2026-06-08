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8 июня, 04:11

В Доминикане при крушении частного самолёта погибли два пилота

В Доминиканской Республике потерпел крушение частный самолёт с американским номером. Авиакатастрофа произошла 7 июня неподалёку от города Ла-Романа на южном побережье страны.

Самолёт взорвался при аварийной посадке в Доминикане. Видео © Х / AZ Intel

По данным газеты La Nación, авария произошла во время попытки экстренной посадки в аэропорту Ла-Романы. При приземлении самолёт взорвался.

Воздушное судно вылетело из Пуэрто-Рико и следовало в Хьюстон (штат Техас, США). По данным Доминиканского института гражданской авиации (IDAC), пилот запросил аварийную посадку из-за технической неисправности, находясь примерно в 16 морских милях от аэропорта.

Ведомство уточнило, что на борту находились только два пилота, других пассажиров не было. Начато расследование.

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Ранее на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня разбился учебно-тренировочный самолёт Т-34. Оба пилота погибли на месте. Военно-воздушные силы Тайваня создали специальную оперативную группу.

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Обложка © Х / AZ Intel

Артём Гапоненко
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