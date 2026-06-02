Два пилота ВВС Тайваня погибли при крушении учебного самолёта на базе Ганшань

На авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня произошла авиационная катастрофа. Во вторник утром разбился учебно-тренировочный самолёт Т-34. Оба пилота погибли на месте. Об этом сообщили в Минобороны острова.

«Самолёт разбился примерно в 08:00 (03:00 мск — Прим. Life.ru) в северной части взлётно-посадочной полосы, в результате чего погибли оба пилота», — указано в заявлении.

Самолётом управляли подполковники Лу и Го. Экипаж отрабатывал учебную задачу — имитацию полёта при отказе двигателя. Именно в ходе этого манёвра произошла авария. Военно-воздушные силы Тайваня создали специальную оперативную группу. Специалисты изучают обстоятельства происшествия и выясняют причины катастрофы.

