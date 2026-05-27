Самолёт ВМС США разбился в штате Миссисипи

Учебный самолёт ВМС США потерпел крушение в Миссисипи. Об этом сообщает региональный телеканал штата WTVA.

T-45C Goshawk. Фото © Wikipedia / U.S. Navy photo by 1st Lt. Andrew Straessle

По данным СМИ, на борту находились два пилота. Оба успели катапультироваться, после чего их доставили в местную больницу. Самолёт упал на частную сельскохозяйственную территорию.

Предварительно, речь идёт об учебно-тренировочном T-45C Goshawk. Причина аварии пока не установлена, обстоятельства крушения выясняют специалисты.

