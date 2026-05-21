Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:27

Life.ru публикует видео с места крушения самолёта Ан-2 с парашютистами в Якутии

В распоряжение Life.ru поступили кадры с места аварийной посадки самолёта Ан-2 с парашютистами Авиалесоохраны в Якутии. На видео видны обгоревшие обломки воздушного судна.

Life.ru публикует кадры с места крушения Ан-2 в Якутии. Видео © Life.ru

Всё случилось сразу после взлёта: у Ан-2 отказал двигатель. Пилот попытался вернуться в аэропорт вылета «Тёплый Ключ», однако судно совершило вынужденную посадку в лесу примерно в пяти километрах от посёлка. При ударе о землю на борту вспыхнул пожар.

На видео сняли возгорание самолёта Ан-2 после падения в лесах Якутии
На видео сняли возгорание самолёта Ан-2 после падения в лесах Якутии

На момент происшествия в самолёте находились восемь человек: пять пассажиров-парашютистов Авиалесоохраны, которые направлялись на патрулирование лесов, и три члена экипажа. Все они смогли самостоятельно добраться до посёлка Тёплый Ключ. Двоих пострадавших для медицинского осмотра доставили санитарной авиацией в посёлок Хандыга.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar