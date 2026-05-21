Life.ru публикует видео с места крушения самолёта Ан-2 с парашютистами в Якутии

В распоряжение Life.ru поступили кадры с места аварийной посадки самолёта Ан-2 с парашютистами Авиалесоохраны в Якутии. На видео видны обгоревшие обломки воздушного судна.

Life.ru публикует кадры с места крушения Ан-2 в Якутии. Видео © Life.ru

Всё случилось сразу после взлёта: у Ан-2 отказал двигатель. Пилот попытался вернуться в аэропорт вылета «Тёплый Ключ», однако судно совершило вынужденную посадку в лесу примерно в пяти километрах от посёлка. При ударе о землю на борту вспыхнул пожар.

На момент происшествия в самолёте находились восемь человек: пять пассажиров-парашютистов Авиалесоохраны, которые направлялись на патрулирование лесов, и три члена экипажа. Все они смогли самостоятельно добраться до посёлка Тёплый Ключ. Двоих пострадавших для медицинского осмотра доставили санитарной авиацией в посёлок Хандыга.