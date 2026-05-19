На борту аварийно севшего в лесах Якутии Ан-2 произошёл пожар

Возгорание произошло На борту самолёта Ан-2, аварийно севшего в лесах Якутии, произошёл пожар. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

На борту судна находилось 8 человек, данные о пострадавших уточняются.

Напомним, самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку лесу в Якутии. На борту находились восемь человек. Воздушное судно вылетело из села Тёплый Ключ, однако вскоре развернулось и направилось обратно на аэродром вылета. Позже пилоты сообщили о вынужденной посадке в лесу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.