Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя
Обложка © ChatGPT / Life.ru
Причиной вынужденной посадки самолёта Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя. Воздушное судно село в лесу на расстоянии 5–7 километров от посёлка Тёплый Ключ Томпонского района, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Воздушное судно Ан-2… произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, на борту находились 8 пассажиров. После аварийной посадки люди пешком вышли из леса в сторону Тёплого Ключа. Спасатели направляются на место ЧП.
