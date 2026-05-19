Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя

Причиной вынужденной посадки самолёта Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя. Воздушное судно село в лесу на расстоянии 5–7 километров от посёлка Тёплый Ключ Томпонского района, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным МЧС, на борту находились 8 пассажиров. После аварийной посадки люди пешком вышли из леса в сторону Тёплого Ключа. Спасатели направляются на место ЧП.