19 мая, 07:30

Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя

Причиной вынужденной посадки самолёта Ан-2 в Якутии стал отказ двигателя. Воздушное судно село в лесу на расстоянии 5–7 километров от посёлка Тёплый Ключ Томпонского района, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Воздушное судно Ан-2… произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Из-за аварийной посадки Ан-2 в лесу в Якутии завели уголовное дело

По данным МЧС, на борту находились 8 пассажиров. После аварийной посадки люди пешком вышли из леса в сторону Тёплого Ключа. Спасатели направляются на место ЧП.

Андрей Бражников
