Из-за аварийной посадки Ан-2 в лесу в Якутии завели уголовное дело
Обложка © ТАСС /Эрик Романенко
В Якутии возбудили уголовное дело после аварийной посадки самолёта Ан-2 около посёлка Тёплый ключ Томпонского района. Воздушное судно принадлежит компании «Миан». Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов. Якутским СОт Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, ход и результаты которого поставлены прокуратурой на контроль», — говорится в тексте.
Как уже сообщалось, самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в лесной местности Якутии. На борту находились восемь человек. Их состояние неизвестно. К месту ЧП выдвинулись спасатели после связи с пилотами. Причины инцидента выясняются. Предварительно, пассажиры самостоятельно смогли выбраться из самолёта и направились к посёлку Тёплый Ключ.
