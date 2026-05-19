Самолёт с пассажирами совершил аварийную посадку в лесах Якутии

Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в лесной местности Якутии. На борту находились восемь человек, сообщает SHOT.

По информации издания, воздушное судно вылетело из села Тёплый Ключ, однако вскоре развернулось и направилось обратно на аэродром вылета. На определённом участке полёта связь с экипажем резко прервалась. Позже пилоты передали координаты самолёта и сообщили о вынужденной посадке в лесу.

Все пассажиры покинули салон и самостоятельно направились к посёлку Тёплый Ключ. На место происшествия уже направляются спасательные службы для оказания помощи и эвакуации.

