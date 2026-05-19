Спасатели выдвинулись на место аварийной посадки Ан-2 в лесу в Якутии

В Якутии спасатели отправились к месту аварийной посадки самолёта Ан-2, на борту которого было восемь человек. ЧП произошло в лесной местности, состояние пассажиров и экипажа неизвестно. Об этом пишет МЧС по региону.

«После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком, в сторону Тёплого ключа. Из Якутска убыли спасатели РПСБ и медики, в готовности находятся авиаторы и спасатели МЧС России», — говорится в тексте.

Напомним, самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в лесной местности Якутии. На борту находились восемь человек. Воздушное судно вылетело из села Тёплый Ключ, однако вскоре развернулось и направилось обратно на аэродром вылета. Пилоты сообщили о вынужденной посадке в лесу.