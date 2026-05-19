Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 13:30

У совершившего аварийную посадку в Якутии Ан-2 в полёте отказал двигатель

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

У самолёта Ан-2, совершившего жёсткую аварийную посадку в лесах Якутии, остановился двигатель во время полёта, раскрыл детали пилот воздушного судна Георгий. По его словам, через пять минут после взлёта началось падение давления масла с одновременным ростом его температуры.

Пилот доложил диспетчеру, развернулся обратно, но не долетел — двигатель остановился. После посадки самолёт загорелся, люди сразу же выскочили из воздушного судна. Причиной возгорания, по мнению командира, могло стать пробитие бака деревом, из-за чего топливо попало на горячие трубы. Георгий выскочил последним, получив ожоги лица, рук и ног, но сейчас чувствует себя хорошо.

«У нас второй пилот чуть-чуть подгорел, у одного мальчика вывих ноги. Серьёзных травм нет», — отметил собеседник kp.ru.

Из-за аварийной посадки Ан-2 в лесу в Якутии завели уголовное дело
Из-за аварийной посадки Ан-2 в лесу в Якутии завели уголовное дело

Напомним, ранее самолёт с пассажирами совершил аварийную посадку в лесах Якутии. После жёсткой посадки на борту Ан-2 произошёл пожар. В результате ЧП пострадали два человека. Всего на борту находились восемь человек, все смогли самостоятельно добраться до посёлка Тёплый Ключ.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar