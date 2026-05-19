У совершившего аварийную посадку в Якутии Ан-2 в полёте отказал двигатель

У самолёта Ан-2, совершившего жёсткую аварийную посадку в лесах Якутии, остановился двигатель во время полёта, раскрыл детали пилот воздушного судна Георгий. По его словам, через пять минут после взлёта началось падение давления масла с одновременным ростом его температуры.

Пилот доложил диспетчеру, развернулся обратно, но не долетел — двигатель остановился. После посадки самолёт загорелся, люди сразу же выскочили из воздушного судна. Причиной возгорания, по мнению командира, могло стать пробитие бака деревом, из-за чего топливо попало на горячие трубы. Георгий выскочил последним, получив ожоги лица, рук и ног, но сейчас чувствует себя хорошо.

«У нас второй пилот чуть-чуть подгорел, у одного мальчика вывих ноги. Серьёзных травм нет», — отметил собеседник kp.ru.