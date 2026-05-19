19 мая, 08:48

Два человека пострадали во время жёсткой посадки Ан-2 в лесу в Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danstudio

Два человека получили травмы при аварийной посадке самолёта Ан-2 в Якутии. Среди пострадавших — пилот воздушного судна, пишет SHOT.

Оба были доставлены бортом санитарной авиации в посёлок Хандыга для медицинского осмотра. Всего на борту находились восемь человек, все смогли самостоятельно добраться до посёлка Тёплый Ключ. В самолёте находились пять пассажиров — парашютисты Авиалесоохраны, направлявшиеся для патрулирования лесов республики, и три члена экипажа.

Следком перечислил возможные причины ЧП с самолётом в Тюменской области

Сразу после взлёта двигатель Ан-2 вышел из строя, из-за чего пилот принял решение развернуться в аэродром вылета в Тёплый Ключ. В итоге судно совершило аварийную посадку в лесу примерно в пяти километрах от населённого пункта. Известно, что на борту вспыхнул пожар.

Владимир Озеров
