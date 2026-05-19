На видео сняли возгорание самолёта Ан-2 после падения в лесах Якутии
Появились кадры возгорания самолёта Ан-2 в Якутии, который потерпел крушение при патрулировании леса для мониторинга пожароопасной обстановки.
По данным Следственного комитета РФ, во время полёта у борта отказал двигатель. В результате инцидента пострадали три человека. В их числе командир воздушного судна, его госпитализировали с ожогами рук. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Якутии сразу после взлёта у Ан-2 отказал двигатель. Пилот решил вернуться в аэропорт вылета (Тёплый Ключ), но судно совершило аварийную посадку в лесу примерно в пяти километрах от посёлка, на борту вспыхнул пожар. Всего на борту находились восемь человек (пять пассажиров-парашютистов Авиалесоохраны для патрулирования лесов и три члена экипажа); все смогли самостоятельно добраться до Тёплого Ключа, двоих пострадавших доставили санавиацией в посёлок Хандыга для медосмотра.
