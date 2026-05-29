Молились и плакали: Лайнер Avianca дважды не смог приземлиться в аэропорту, пассажиров тошнило от страха

На борту самолёта колумбийской авиакомпании Avianca, выполнявшего рейс из Боготы в Пасто, произошло ЧП: пассажиры впали в истерику во время захода на посадку. Об этом передаёт издание New York Post.

Экипаж заранее попросил путешественников «глубоко дышать», пока лайнер будет облетать горный массив и снижаться над аэропортом имени Антонио Нариньо. Однако посадке мешали сразу два фактора: густой туман и сильный ветер. После двух неудачных попыток приземлиться в высокогорной воздушной гавани люди на борту не выдержали — они начали громко молиться, плакать и кричать от ужаса. Некоторых пассажиров вырвало.

В сложившейся ситуации командир воздушного судна принял решение развернуться и взять курс обратно на Боготу. Позднее в тот же день авиалайнер снова вылетел в Пасто и на этот раз благополучно приземлился.

Стоит отметить, что аэропорт имени Антонио Нариньо печально известен своими экстремальными условиями. Он находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Из-за этого погода там может меняться стремительно, а окружающие горные пики требуют от пилотов ювелирного пилотирования. Вдобавок взлётно-посадочная полоса имеет длину всего 2300 метров.

